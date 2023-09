Antônio Mandarrari, ex de Deolane, é preso em João Pessoa

O empresário sacou uma arma de fogo contra um policial após ter se envolvido em uma confusão em Cabo Branco

Eita! O ex-namorado de Deolane está passando poucas e boas arrumando confusão com a polícia. Antônio Amâncio do Nascimento Neto, conhecido como Antonio Mandarrari, sacou uma arma para um policial após se envolver em uma confusão em Cabo Branco na noite do dia 17.

De acordo com o documento, que o ClickPB teve acesso, a prisão foi delcarada por posse ilegal de arma de fogo. As informações contam que ele teria se envolvido em uma discussão de trânsito com um policial militar.

“Tô precisando de um apoio aqui, na orla do Cabo Branco nesse exato momento. Um cara mostrou uma arma para mim, eu tô com minha família. Na orla do Cabo Branco, sentido farol do Cabo Branco, tá passando nesse exato momento”, diz o PM em áudio.