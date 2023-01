Antonio Fagundes garante que não pretende se aposentar: “Não existe aposentadoria para ator”

Atualmente, o ator integra o elenco de um teatro no Rio e está nas telinhas, protagonizando a reprise da novela Rei do Gado.

Amores, se vocês, assim como eu, são apaixonados por uma boa novela, com ótimos atores, vocês vão amar a notícia que tenho para dar para vocês. Em entrevista para a Revista Caras, o gênio das telenovelas, Antonio Fagundes, anunciou que em sua vida não há planos de aposentadoria.

“Sempre vai ter um bruxinho velho para a gente fazer. Não existe aposentadoria para ator”, afirmou Fagundes.

O ator, que atualmente está no ar, na reprise da clássica novela Rei do gado, e em cartaz, integrando o elenco um teatro aqui no Rio, relata que atualmente os atores são contratados por obras e isso faz com que a TV “planeje” seu futuro.

“Hoje em dia, como os streamings e a própria TV aberta estão contratando por obra, os planos têm que ser deles, não nossos. Se tiverem algum plano para mim e as condições forem boas, eu farei com o maior prazer”, relatou o ator.

Por fim, Fagundes exalta sua profissão afirmando que a enxerga como uma terapia, onde é preciso entregar-se de coração e mente para cada um dos personagem que aceita interpretar.

“Acho que o trabalho do ator acaba sendo uma espécie de terapia. Ao abordar um personagem, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir seu coração ou sua mente, a sua disponibilidade para o outro”, afirmou o gênio.