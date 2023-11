Antonio Fagundes fala sobre campanha sincerona de Novembro Azul: “Eu ri muito”

Antonio Fagundes pegou minhas fofoqueiras de surpresa ao aparecer estrelando uma campanha de Novembro Azul com o time do Porta dos Fundos. O que chamou a atenção foi o texto que tomou a forma sincerona para tratar o assunto que ainda é tabu na sociedade patriarcal. Em entrevista para a Revista Caras ele contou que aceitou convite porque nunca teve preconceito com isso.

“Eu ri muito, o texto é muito engraçado e muito bem montado – a gente não podia esperar outra coisa do Porta dos Fundos. Mas ao mesmo tempo eu senti que era uma coisa muito importante de ser feita, uma forma popular de você fazer uma campanha e eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a salvar sua própria vida”, diz.

Ele ainda diz que nunca teve preconceito e que sempre fez o exame quando chegou sua hora. “Esse é um exame que o homem depois de uma certa idade tem que fazer com uma certa regularidade, uma vez a cada ano, dois anos… É importante que faça, exatamente para poder pegar a doença no início e se pegar, o tratamento é simplíssimo e você consegue escapar disso. Então é um sofrimento facilmente adiado e rejeitado se você vence um preconceito idiota, como esse que muitos homens ainda tem”, declara.