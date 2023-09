Antonia Fontenelle vence na Justiça contra Felipe Neto

A Justiça proferiu numa decisão que favoreceu a atriz ao rejeitar o recurso de apelação apresentado pelos irmãos Neto contra Fontenelle.

não é que a loira conseguiu, meus amores?? A atriz e apresentadora foi absolvida pela Justiça as acusações de injúria e difamação feitas por Luccas Neto. Fontenelle havia afirmado que Luccas e seu irmão, Felipe Neto, “eram perigosos” e insinuou que uma “criança tomou remédio induzida por ele”, pois “passou a mensagem para a criança de que tomar remédio a transformaria em um super-herói”.



Parece que a Justiça considerou que as declarações de Fontenelle estão amparadas pelo direito à crítica e à liberdade de expressão, logo, não constituem um crime. Além de confirmar a decisão favorável à apresentadora, foi decidido que os irmãos Neto deve pagar R$ 20 mil pelos serviços advocatícios prestados pelos advogados João Maia, Karla Kamila, Pedro Moutinho e Gil Ortuzal, que atuaram na defesa de Fontenelle durante o litígio judicial.



“Pelo exposto, ABSOLVO a acusada das imputações que lhe foram atribuídas na queixa, com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal”, diz o Juíz do caso.



Como os trâmites do processo estão correndo: Quanto ao processo do Felipe Neto, ela foi absolvida de todas as imputações, e seu recurso de apelação foi negado, mantendo a sentença de absolvição, com a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 20 mil.

“Felipe interpôs recurso extraordinário, mas restou inadmitido. E depois, interpôs agravo regimental e os autos estão conclusos ao Ministro Relator”, disse Ortuzal.

No caso do processo de Luccas Neto, a situação é quase a mesma do processo do Felipe. “Os autos subiram ao STF, negou seguimento ao recurso, ele interpôs agravo regimental, negou-se provimento, mas há um pedido de vista dos autos pelo ministro Alexandre de Moraes”, disse o advogado.



Fonteeee, que dia iremos tomar o nosso café? Ai, café não, pois está muito calor. Que dia podemos marcar de tomar um suco juntas, hein? Me convida, hermana!!!