Antônia Fontenelle pede investigação diante de confusão na carreira de Manoel Soares: “Cárcere privado”

Antonia Fontenelle foi procurada pela família de Manoel Gomes para desmentir a matéria que foi ao ar no programa do Rodrigo Faro, na Record, sobre sua possível mansão em Alphaville, São Paulo. A família do artista desmentiu a compra da casa e disse que ele paga o aluguel da propriedade. Antonia ainda ressalta que Manoel tem hora para pegar o celular e que seus familiares não conseguem falar com ele.

“Manoel Gomes participou do programa do Rodrigo Faro e as pessoas que me ligaram para fazer uma denúncia intitularam a matéria como mentirosa, quero crer que Rodrigo não tenha noção dessa história. Manoel está numa roubada e seus irmão não sabem o que fazer, eu entendi que Manoel viveu uma espécie de cárcere privado”, disse ela.

Antonia ainda conta que na história foram colocadas diversas pessoas próximas do artista, mas que não são seus parentes. “Numa das raríssimas vezes que ele consegue ficar com seu celular, ele pediu ajuda para Maria do Jalapão. Manoel sempre olhava para o empresário para responder, preciso de comprovação do motivo que a matéria do Rodrigo Faro foi mentirosa. A casa de Alphaville não é dele, é alugada, o filho que diz ser herdeiro: Manoel não pode ter filhos! Uma suposta irmã foi entrevistada, ela não é irmã. A família está muito acuada, ele não pode atender o telefone”, explicou.

“Manoel Dias se intitulava filho de Manoel Gomes, e ele começou a trabalhar em conjunto com Lineu. Liguei para o Manoel e eles disseram que era para eu falar com o Lineu. Isso não é trabalho para mim, é para a polícia”, finalizou.