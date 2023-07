Antônia Fontenelle pede indenização da atriz Gisele Itié, por danos morais contra seu falecido marido, o ex-diretor da Globo Marcos Paulo

A apresentadora alega que as acusações da atriz são fruto de um ressentimento de cunho profissional do ex-diretor.

Gente, e a apresentadora Antônia Fontenelle que ingressou uma ação judicial na 31ª Vara Cível da Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, contra a atriz Gisele Itié, por danos morais ao ex-diretor da Globo Marcos Paulo, de quem ela é viúva.

De acordo com a apresentadora, ao manifestar seu apoio à comediante Dani Calabresa, nas acusações de assédio sexual contra o também humorista Marcus Melhem, Itié, sem citar nomes, mencionou que também sofreu assédio sexual de ex-diretor da emissora, o responsavel por dirifgir a novela “Começar de Novo”, atingindo assim o nome e a reputação de Marcos Paulo.

Na ação movida por Fontenelle, a apresentadora afirma que as acusações de Itié nunca foram levadas para a justiça por falta de provas. Para ela, as acusações da atriz fazem parte de um ressentimento que ela tem do ex-diretor, por ter perdido parte de seu protagonismo na novela “Começar de Novo”, para a Natália do Vale.

Diante disso, Antônia pede que que seu ex-marido seja indenizado por danos morais e afirma que essas acusações infundadas de Itié é um desserviço para a sociedade, que acaba descredibilizando as mulheres que realmente são vítimas de assédio sexual.