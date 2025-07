Antonia Fontenelle organiza casamento do ex marido Jonathan Costa em Las Vegas

Gente, eu to louca atrás de uma assessoria de casamento. Calma, amigas. Eu ainda não estou noiva, ainda, mas tenho que pesquisar e ter a melhor equipe no dia do meu casório, não é mesmo? E acabei de descobrir que a minha amiga e intima Antonia Fontenelle está entrando no ramo. Fonte, vamos marcar um almoço para discutir sobre o assunto?

Em um gesto que mistura desprendimento, maturidade e muita elegância, a apresentadora Antonia Fontenelle foi responsável pela produção do casamento de seu ex-marido, o DJ JonJon Jonathan Costa, com a empresária Carolina Davi. A cerimônia aconteceu neste sábado, 5 de junho, na famosa Graceland Chapel, em Las Vegas, conhecida por seus casamentos temáticos com direito a Elvis Presley. Não sei se vai pegar mal falar isso, mas, preciso dizer que achei que a Antonia está muito mais bonita que a noiva.

Antonia posa ao lado do Elvis, que oficializou a cerimônia.

JonJon e Carolina estão juntos há oito anos e decidiram oficializar a união em grande estilo, com a ajuda de Antonia, que não só apoiou a celebração como também colocou o seu toque na organização, que ficou por conta da empresa Casar em Vegas, de propriedade de amigos próximos da apresentadora.

A celebração contou com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo Romulo Costa, dono da Furacão 2000 e pai do noivo, acompanhado da esposa Priscila Nossete, além da irmã de JonJon, Jennifer Costa, seu marido e a filha Maithe Costa, de 12 anos.

DJ JonJon e Carolina Davi trocam alianças em cerimônia organizada pela empresa Casar em Vegas, especializada em celebrações temáticas. (Reprodução/Redes Sociais)

Antonia e JonJon, que foram casados entre 2014 e 2017 e têm um filho juntos, Salvatore, de 8 anos, provaram que é possível manter uma relação saudável e respeitosa mesmo após o fim do romance. Em suas redes sociais, a apresentadora já havia falado sobre a importância de priorizar a felicidade dos que amamos, e essa atitude só reforça seu discurso.

Romulo Costa, Priscila Nossete, Jennifer Costa, Salvatore e Maithe Costa prestigiaram a cerimônia em Las Vegas. (Reprodução/Redes Sociais)

Las Vegas: o cenário perfeito para recomeços

A escolha de Las Vegas não foi por acaso – a cidade é símbolo de histórias que começam (ou recomeçam) de forma inesperada. A Graceland Chapel, em particular, é um dos locais mais procurados por celebridades e casais que querem uma cerimônia descontraída e cheia de personalidade.

Juntos há oito anos, Jonathan e Carolina trocaram alianças depois de turnês, camarins e muitos quilômetros na agenda do artista. A escolha de Vegas refletiu o espírito despojado do casal: cerimônia rápida, clima pop e, claro, uma pitada de atitude e rock n’ roll.



Seja na TV, no rádio ou na vida pessoal, Antonia Fontenelle prova que amadurecer é entender que o amor pode tomar novas formas – e que, acima de tudo, a família (mesmo que reinventada) sempre vem em primeiro lugar.