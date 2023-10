Antônia Fontenelle ficou com Cuba Gooding Jr. em Las Vegas

O ator Hollywoodiano é amigo pessoal da Brasileiro Lorena Alcântara que fez a ponte do encontro dos dois

Conhecida como “Cidade do Pecado”, Las Vegas é famosa por seus cassinos e agora por um romance no mínimo apimentando e inusitado, a comunicadora e atriz Antônia Fontenelle ficou com o astro hollywoodiano Cuba Gooding Jr., a informação veio diretamente da praia Santa Mônica onde um grande grupo de brasileiros mora.

A nossa musa esteve na cidade dos anjos para uma imersão intensa de conteúdo e novos projetos para o seu canal e os seus fãs acompanham tudo de pertinho pelas redes. Lorena Alcântara ficou responsável pela organização da viagem.

Pra quem não conhece, Lorena já é famosa no ramo das viagens e de brasileiros para o exterior, principalmente, está em contato com grande nomes de Hollywood, um deles é o próprio Cuba Junior e ela foi a responsável pela apresentação dos dois, mas ainda não há confirmação de formação de um casal, apenas um lance.