Antônia Fontenelle detona os realitys A Fazenda e BBB: “Está muito chato! Não gosto de nada fake, o nível dos participantes é muito baixo e o cachê é miserável”

A apresentadora ainda garante que caso ingressasse a um desses programas, surpreenderia a todos com a sua participação.

Amores, se tem uma pessoa que gosta e que sabe causar em seus pronunciamentos, essa pessoa é a apresentadora Antônia Fontenelle. Durante um bate-papo com o colunista Adriel Marques, ao ser questionada sobre a possibilidade de ingressar em um reality show, a apresentadora não teve papas na língua e simplesmente os detonou.

“Já assisti lá atrás, logo no início do BBB, hoje não mais. Está muito chato, roteirizado e não gosto de nada fake!”, iniciou a apresentadora.

Logo em seguida, ela garante que se algum dia ela participar de algum reality, ela irá surpreender muito público e a imprensa, entregando uma Antônia completamente diferente daquela que seria esperada por todos.

“As pessoas iriam se surpreender muito se eu participasse de um BBB ou A Fazenda da vida. Eles acham que me conhecem, iriam se deparar com uma Antônia completamente diferente do achismo deles, tanto o povo quanto a imprensa”, garantiu a loira.

Por fim, a Fontenelle revelou quais são os principais motivos para que ela não aceite o convite para participar de algum dos realitys.

“Não entro porque o nível dos participantes é muito baixo! Meu filho e neta são muito pequenos e o cachê é miserável”, finalizou a apresentadora.