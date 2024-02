Antes do Carnaval, em viagem a Portugal, Adnet já estava traindo sua esposa, confira:

Genteeeeeee! Tivemos mais uma traição do humorista Marcelo Adnet contra a esposa, Patricia Cardoso, exposta. Parece que ele teria pulado a cerca antes do Carnaval, na semana passada, em uma viagem que fez a Portugal.

Esse vídeo foi revelado pelo jornalista Leo Dias durante o Fofocalizando, no SBT na tarde desta segunda-feira (12). Ele confessou ter pago caro pelo flagra, ele disse que tinha até decidido poupar o humorista antes de mostrar a todo o país. Só que depois de ver que o humorista pulou a cerca publicamente após uma noitada em um camarote na folia, ele decidiu jogar tudo no ventilador:

“Mandei pra ele, através de amigos, pedindo pra ele segurar a onda. Mas ele não segurou a onda”, afirmou o colunista.

No vídeo, é possível ver Adnet em um sofá na companhia de uma mulher, trocando carícias e beijos. Procurado pelo colunista, o artista ‘justificou’ a infidelidade, destacando que teria tido uma crise no casamento quando saiu com a moça misteriosa.

A ex-Fazenda Cariúcha se revoltou ao assistir o vídeo inédito do flagra fora do país: “Esse cara é safado! Por que não fica solteiro? Cafajeste! Que pilantra, fazer isso com a mulher dele? Por que não fica solteiro, cara? Meu Deus! Coitada da mulher dele, cara”, detonou.

Marcelo Adnet e Patricia Cardoso estavam casados desde 2017 e tem uma filha de três anos chamada Alice.