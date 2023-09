“Antes de falecer ele me ligou, se desculpou”, afirma Thiago Lacerda sobre Gugu e o leilão de sua cueca

O ator esclareceu toda a polêmica envolvendo o apresentador e afirmou que atualmente agiria de outra forma diante dessa situação.

Amores, hoje (05), às 22h30, vai ao ar na GNT, mais um episódio do programa “Que História é Essa Porchat”, onde o ator, lindíssimo, Thiago Lacerda esclarecerá toda a polêmica envolvendo ele e o finado apresentador Gugu Liberato.

Para quem não lembra, no início dos anos 2000, Gugu leiloou, em seu programa, no SBT, uma cueca que supostamente teria sido usada pelo ator Thiago Lacerda, na encenação da peça “Paixão de Cristo”. Diante disso, na época, o ator ficou extremamente revoltado com o ocorrido e processou o apresentador e o seu programa, que foram condenados em 2009 a pagar uma indenização de R$550 mil para Lacerda.

“Antes de falecer ele me ligou, se desculpou pelo ocorrido e eu entendi, muito tempo depois, foi uma história muito chata de ter que lidar, né? Foi muito constrangedor, na verdade, porque eu também fui envolvido por pessoas que diziam ‘isso é um absurdo’, eu dizia ‘é’, e eu era muito jovem”, iniciou o ator.

Continuando, Thiago explica: “Não justificava o sabor de ter que lidar com uma questão dessa. O fato é que, eu tentei avisar e por imaturidade, por influências outras, eu acabei dando um passo que quando bateu lá na equipe dele, eu entendi que houve essa dificuldade de comunicação e hoje eu faria a coisa de outro jeito”

Logo em seguida, o galã afirma que aconteceu uma falha na comunicação e um grande mal entendido, que resultou em uma situação bem constrangedora e deselegante.

“Eu tentei avisar, [ele] recebeu mal e ele foi me ataca. Me atacou e eu não tive outra opção a não ser exigir que ele se retratasse. Foi uma coisa que não é uma história muito legal, mas enfim, foi uma deselegância e um mal entendido”, afirmou o ator que finalizou o seu relato afirmando que a cueca que estava sendo leiloada não era sua, mas talvez uma que deveria ter sua cueca. “Não era, por um acaso a cueca realmente estava comigo, ele estava leiloando algo que deveria ter sido a minha cueca”.