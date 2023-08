Anos após uma briga de bastidores, Lilia Cabral e Marina Ruy Barbosa voltam a contracenar juntas

As atrizes, que compõem o elenco da nova novela das 19h, ‘Fuzuê’, interpretarão mãe e filha no folhetim.

Amores, já faz um tempo que venho contando para vocês que, agora, com o fim da novela ‘Vai na Fé’, a Globo exibirá mais uma trama inédita às 19 horas, a novela ‘Fuzuê’, porém, o que muitos não lembram é que duas das grandes atrizes que irão compor o elenco do folhetim, Lilia Cabral e Marina Ruy Barbosa, já tiveram um baita desentendimento nos bastidores da novela ‘O Sétimo Guardião’, que foi veiculada pela emissora em 2018.

Na época, saíram diversos boatos que as atrizes haviam brigado feio nos bastidores da novela, que foi escrita pelo autor Aguinaldo Silva, e eles aumentaram, após Lilia chamar Marina de “mimada”, durante uma discussão.

“Você está pensando que é quem? Você é muito nova para achar que pode fazer isso. Garota mimada!”, esbravejou a atriz, após a ruiva chegar ‘atrasada’ para uma gravação, devido a uma consulta médica.

Em uma coletiva de imprensa, Lilian deu alguns spoilers a respeito do folhetim, que estreia nesta segunda-feira (14). Ela interpretará Bebel Monetebello, uma socialite falida que vive de aparências e que tem dificuldade de aceitar as atitudes de sua filha, Preciosa, que será interpretada por Marina Ruy Barbosa.

“O lado mais bonito da Bebel é o maternal e o mais triste, ou difícil, é não conseguir enxergar as coisas que estão diante dos olhos dela…Ela procura desmistificar um pouco aquilo que a filha fala e luta para que não seja o que está pensando”, revelou a atriz.

Em seguida, a veterana revela um desejo pessoal a respeito do destino de sua personagem e da personagem de Marina. “Não quero que ela saia em defesa da filha. Tenho uma certa dificuldade com essa coisa de passar a mão na cabeça ou de não enxergar que a pessoa é ruim e faz maldades. Assumir os erros é sempre bom para ter um crescimento e saber que você pode errar. Faz parte da vida”, continuou.

Porém, deixando a rixa com a ruiva de lado, Lília elogia o trabalho de Ruy Barbosa, o qual ela acompanha desde 2004, quando ela também trabalharam juntas na novela ‘Começar de Novo’, afirmando que a mesma é muito generosa e sabe ouvir a opinião de terceiros.

“Ela foi crescendo e eu fui acompanhando. Tenho muito carinho pelo trabalho dela, porque eu vejo a evolução. Ela é muito generosa, tem a capacidade de ouvir, o que é muito importante”, elogiou a veterana.