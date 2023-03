Aniversário de Xuxa vai ganhar programação especial na Globo

Viva, GNT, Multishow, Globoplay e TV Globo já estão nos preparativos para comemorar a chegadas dos 60 anos de uma das apresentadoras mais emblemáticas da TV brasileira, Xuxa Meneghel

Não dá para negar que uma geração de adultos está ansiosa para as comemorações dos 60 anos de Xuxa que será televisionado pela TV Globo. A TV aberta e os canais afiliados da emissora já se preparam para emocionar os internautas e telespectadores que esperaram por anos para ter a musa de volta nas telinhas da TV.

Para quem não sabe, o aniversário da musa será comemorado no dia 27 de março, quando ela completará os tão sonhados 60 anos. E a programação está bem completa, porque amanhã já se inicia com o programa “Que História É Essa, Porchat?”, recebendo fãs, amigos e família na plateia.

O Multishow irá mostrar detalhes da farra no navio da Xuxa no dia do aniversário da loira, dia 27, reunindo os sucessos de sua trajetória. Além disso, a entrevista de Xuxa para Tata Werneck vai ao ar na TV fechada, garantindo uma nostalgia ainda mais animada.

Xou da Xuxa será reprisado pelo Viva (Foto: Reprodução)

O Globoplay vai mostrar o lado Maria da Graça de Xuxa, com uma série documental que conta sua história desde o passado até momentos marcantes de sua vida. Não menos importante, o canal Viva está reprisando momentos especiais do ‘Xou da Xuxa’, exibido entre 1986 e 19992. Eu não perco essa programação por nada nessa vida!