Aniversário de Anitta em Miami: Bruna Marquezine e Neymar se reencontram e evento é marcado por presença de famosos internacionais

Sem muito kikiki como nos últimos anos, Anitta deu a sua famosa festa de aniversário em Miami e teve direito a muitos convidados. Cerca de 300 pessoas compareceram ao aniversário da patroa, entre eles: Bruna Marquezine e Neymar, que fizeram os fãs do casal irem à loucura.

Essa é a primeira vez que os dois se reencontram em um evento. O jogador está solteiro depois de todo bafafá com sua vida amorosa e traições a Bruna Biancardi. Bruna também está solteira desde seu término com João Guilherme no início do ano.

Alguns fãs do casal torceram para que a atriz não desse moral para Neymar e quer não caísse num flashback: “Bruna não irá se submeter a rebaixar o nível”, disparou uma pessoa. “Até parece que a Bruna vai querer algo com ele”, comentou outra seguidora.

Anitta segue curtindo as escondidas fora do Brasil, afinal, pouquíssimos vídeos saíram na web sobre a festa de aniversário, ou seja, celular ainda está proibido na festa da poderosa.

Entre os convidados tivemos Sabrina Sato, em um look bapho, Marina Sena, Billie Eilish, Machine Gun Kelly, Drake, Rosalía, e muitos outros famosos. Será que ela já está planejando as jogadas de marketing?