Anitta volta a criticar a sua gravadora, Warner: “Merda cheira a merda”

Cantora soltou o verbo pelo Instagram depois de um post em homenagem a ela pela sua gravadora no Dia das Mulheres

Vocês pensaram que o furacão Anitta ia ficar calado diante a toda a repercussão que deu na semana passada quando ela disse que venderia seus órgãos para sair da Warner Music. No Dia da Mulher, a gravadora fez um post homenageando-a e ela não teve papas na língua na hora de expor a situação que enfrenta diante da burocracia, ressaltando que ela não é prioridade para a gravadora.

“A comunicação na Warner é tão boa que eles me postaram em um post looping de ‘Feliz Dia da Mulher’, embora eu tivesse que ir a público para pedir o “respeito feminino” que essa data representa. Usando ao fundo a música que eles disseram que nunca quebraria sem um feat porque eu não era forte o suficiente para isso”, disse.

Anitta ainda pede respeito por parte do CEO da Warner Music e pede que ele seja respeitoso com ela. “Nesse Dia da Mulher, ao invés de um post fofo, eu adoraria que o CEO fizesse o que ele me prometeu a um mês atrás, depois que eu perguntei quanto é para terminar o contrato e ele disse que não ia acontecer”, ressalta

A musa ainda aconselha os artistas que estão começando no ramo da música a pouco tempo: “Cuidado com tudo que você assina. Eu era tão jovem e ingênua quando fiz essa merda comigo mesma há mais de 10 anos. Você vai tentar jogar perfume, mas merda cheira a merda, não importa quantas rosas você coloque em cima”, finalizou.