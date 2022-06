Atrasada, Anitta agradece surpresa ao saber que venceu Troféu Imprensa e confessa ser fã de Silvio Santos

Anitta agradeceu e se mostrou surpresa ao descobrir que foi premiada.

Atrasada e grata. A Girl from Rio ganhou o prêmio de “melhor cantora”, no troféu imprensa, e disse que só soube ontem. A loca! O evento foi transmitido através do SBT no dia 15 de Junho e a artista chegou a ser um dos nomes mais comentados na redes no dia, pelo grande feito mas só deixou um tweet dizendo que tomou conhecimento desse prêmio ontem.

“Eita tô atrasada, acabei de saber que ganhei o troféu imprensa como melhor cantora. Obrigada a todos e a Silvio Santos… sou uma grande fã sua”

O Emmy da Televisão Brasileira, mais do que merecido , Anitta é a maior artista na atualidade.

A votação estava empatada entre outras cantoras e quem desempatou e deu o troféu para Anitta, por coincidência do destino foi a jornalista da Record TV Keila Jimenez, que no passado chegou a dizer que a artista não chegaria muito longe.



