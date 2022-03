Fotos com Anitta só com título de eleitor

Cantora “fez tudo” e utilizou seu Twitter para mandar indireta para fãs maiores de 16 anos

Com poucos caracteres e um tweet, Anitta já fez mais pelo Brasil que o próprio presidente da República. A cantora declarou que, a partir de hoje, maiores de 16 anos só vão tirar foto com ela se apresentarem o título de eleitor.

Maiores de 16 anos terão foto com Anitta se tiverem título de eleitor (Foto: Reprodução)

“Então agora é isso hein… me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor”, escreveu a cantora.

Então agora é isso hein… me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor. 😌 — Anitta (@Anitta) March 23, 2022

Não é de hoje que nossa girl from Rio mete o bedelho em tudo que diz em relação ao Brasil, principalmente quando o assunto envolve a troca de presidente que pode acontecer ainda esse ano.

Até o TRE do Rio postou a mensagem da gata com intuito de mais jovens aderirem ao título de eleitor e garantir a cidadania.

É isso, galera: se liga no recado da @Anitta! Pra tirar o título é fácil, tudo on-line, sem sair de casa: https://t.co/24jTm1F8g1 Mas, atenção: o prazo final é 4 de maio! https://t.co/hYTy5NVvgf — TRE-RJ (@TRERJ) March 24, 2022

A gente fala tanto que Anitta não faz nada para qualquer situação que quando realmente vale a pena ela coloca o cropped e conquista o que quer. “Vocês ficam falando “Anitta faz alguma coisa” mas não dá pra salvar o país sozinha não. Vamo coçar o saco vocês também..faz esse título de eleitor aí logo..a gente muda o presente”, escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vamos lá galera… que vocês ficam falando "Anitta faz alguma coisa" mas não dá pra salvar o país sozinha não. Vamo coçar o saco vocês também..faz esse título de eleitor aí logo..a gente muda o presente, eu viro top 1, a @BruMarquezine estrela de Hollywood e a nação segue adiante — Anitta (@Anitta) March 23, 2022

Não estou tomando partido das coisas, mas estou ansiosa para ver o resultado das eleições de 2022, e pelo visto não sou só eu, minha amiga Anitta também aguarda ansiosa por mudanças.