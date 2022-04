Sinto cheiro de affair no ar: Anitta e The Weekend

Cantor americano colocou Anitta em sua música ‘Party Monster’

BA-BA-DO internacional direto do Coachella para vocês, meus amores. The Weekend, cantor americano que já chegou a namorar Selena Gomez, trocou o nome da sua ex pelo nome da nossa carioca Anitta na música ‘Party Monster’.

Ninguém esperava que para The Weekend, Anitta fosse tão importante quanto Selena. Será que vem romance por aí? Olha que nossa carioca não perde tempo, e eu amo.

COMO ASSIM O THE WEEKEND ACABOU DE CITAR ANITTA NO COACHELLA pic.twitter.com/F6k4QoPCmI — Leandro (@Gambarra__) April 18, 2022

“Oh, ela é minha garota, oh garota, continue na linha, igual Anitta, a bunda dela é desenhada igual a da Anitta”, cantou o cantor no terceiro dia do festival.

Para quem não se lembra The Weekend e Selena Gomez se separaram em 2017 e o cantor chegou a tentar dar investidas em Ariana Grande, mas sem sucesso. Logo, encontramos a vida do cantor se esbarrando com nossa girl from Rio em 2022.

As curvas da cantora e seu trabalho estão tomando proporções globais e mundiais. Mandem avisar que maior que ele é só ela, a mãe está estourada demais!