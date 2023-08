Anitta teve suspeita de câncer e chegou fazer até testamento

Em entrevista para o jornal O Globo, a cantora falou sobre problemas de saúde que enfrentou no ano passado.

Meus amores, vocês sabem que a nossa diva master Anitta passou uma fase bem complicada no ano passado por questões de saúde, lembram? Até testamento, a moça providenciou, pessoal. Numa entrevista recente para o jornal O Globo, a funkeira carioca abriu o coração e falou sobre os problemas de saúde que enfrentou – até mesmo uma suspeita de câncer,

“Há exatamente um ano, resolvi várias questões, principalmente de saúde, com a constelação familiar. Eu estava muito doente, com suspeita de câncer, tumor no pulmão, bexiga comprometida. Fiz tratamentos, diálise. Ninguém conseguia descobrir o que era. Achei que ia morrer, já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas. Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio. Minha família se reunia todos os dias às 18h para rezar por mim, nesse nível. Eu me curei quando comecei a me tratar mental e energeticamente. Isso tudo aconteceu no ano em que fiz 30. Foi o meu retorno de Saturno.”, disse

Anitta revela que “se curou” quando começou a se tratar mentalmente e energeticamente.