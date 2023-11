Anitta tenta tirar a roupa de Luisa Sonza no palco de sua festa

As cantoras estavam dançando juntas, no palco, quando a Girl from Rio resolveu tentar arrancar a saia da Boa Menina.

Amores, eu não sei vocês, mas confesso que eu super shipparia esse casal. Após revelar que já emprestou uma calcinha branca para a sua amiga Luisa Sonza, a cantora Anitta ataca novamente. Viralizou na internet um vídeo em que, durante a sua festa de Halloween, que aconteceu no Rio de Janeiro, na última terça-feira (31), a cantora Anitta aparece tentando tirar a roupa de Luisa Sonza em cima do palco da festa, enquanto elas estão dançando. Será que é só amizade mesmo, ou pode estar rolando um affair entre essas grandes musas da música brasileira? Confiram o vídeo que citei acima: uns fãs se matando todo dia no twitter e enquanto isso a Anitta e a Luisa sonza super amigas e curtindo a festa juntas: pic.twitter.com/JPEslIKt4Y — JADE 💋🏳️‍⚧️ (@jadenitta) November 1, 2023