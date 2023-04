Anitta sobre vazamento de fotos de Marília Mendonça: “Pessoas doentes”

Cantora usou o Twitter para falar sobre as fotos da artistas vazadas nas redes sociais e disse que a humanidade está perdida

Anitta não deixou de demonstrar apoio e condolência ao fato que se abateu na carreira de Marília Mendonça. Fotos do corpo da cantora foram vazadas na internet e a funkeira não ficou calada, disse que as pessoas são doentes e que falta profissionalismo no tratamento das pessoas.

Pessoas doentes

Humanidade perdida

Antiprofissionalismo



Justiça



Respeitem @MariliaMReal https://t.co/L8ka2ezBNW — Anitta (@Anitta) April 13, 2023

O post que Anitta deu retweet é da própria Marília em 2019, que já se dizia preocupada de como seria quando morresse e do possível vazamento de dados.