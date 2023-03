Anitta será mandante do tráfico em nova temporada de Elite, diz jornais espanhóis

Cantora foi anunciada ontem (09), como uma das mais novas personagens a circular pelo colégio de Las Encinas

Anitta já avisou que pode se reinventar de todas as formas para seguir na carreira de artista. Ontem (09), ela foi anunciada como a nova personagem de Eliete e os jornais espanhóis, pois já afirmam que sua personagem cuidará do tráfico dentro do colégio. De acordo com o Diário España ela coordenará todo o esquema. Eita!

“A brasileira Anitta será a mandante do tráfico* na região próxima a las encinas e coordenará um super esquema no colégio. A personagem terá amplo destaque como vilã da temporada e levará Elite a uma fase superior”, disse o jornal.

Será que esse serão os novos passos da carreira de Anitta? Afinal, a gente sabe que a vida dela com a Warner Music não está nada bacana.