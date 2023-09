Anitta recebe carta da NFL e web cria teoria de show no Super Bowl

Cantora compartilhou o suposto convite e não deu mais detalhes a respeito, mas pelas redes sociais, a mensagem mexeu com o fandom.

A nossa “ Girl from Rio” deixou seus fãs animadíssimos para uma possível apresentação da cantora no show do intervalo do Super Bowl em 2024. Essas teorias surgiram quando a cantora exibiu uma carta que recebeu da NFL, liga responsável pelo campeonato de futebol americano nos Estados Unidos.

Através dos stories no seu perfil do Instagram, a artista exibiu uma carta que recebeu da NFL, mas não deu muito detalhes do que se trata. Na imagem compartilhada, é possível ver um documento chamado “script”, que seria roteiro em português.

Veja a tradução do que está escrito na mensagem: “Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL. Mantenha a confidencialidade! Sua ‘Favela Love Story’ [último álbum lançado pela cantora] está na página 8, cena 18, linha 13 e é boa! Nós não conseguimos tirar ‘Funk Generation’ do repeat. Esperamos que você traga o Brasil para o jogo. Com amor, NFL”, disse a carta.



Depois disso, os fãs ficaram doidos e começaram a fazer mil teorias sobre uma possível apresentação. Ao mesmo tempo, a conta da NFL Brasil também interagia com os fãs brasileiros sem dar muitos spoilers, incentivando o público que acompanha a carioca a acreditar ainda mais na possibilidade.