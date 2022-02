Do Rio para o mundo: Anitta leva funk para prêmio Lo Nuestro

Cantora serviu duas performances com as músicas ‘Envolver’ e ‘No Chão Novinha’

Anitta pode dormir tranquila, porque levou o nome do Brasil a outro patamar. A carioca prometeu e entregou, levou o funk brasiliero para o mundo, sendo indicada em duas categorias no prêmio Lo Nuestro 2022.

A musa vestiu Valentino coleção de 2022 (Foto: Reprodução/Instagram)

Em publicação ela comemora. “Hace años prometi a mi gente de Brasil que llevaría el Baile Funk y nuestra cultura de la calle para el mundo. Y hoy por la primera vez se escucha un Funk brasileño en mi idioma rompiendo el @premiolonuestro GRACIAS”, comemora a cantora.

Suas duas indicações são nas categorias: Artista Urban Feminina do Ano e Canção do Ano (Pop/Dance) com “La Mamá de La Mamá (Remix)“. Infelizmente a cantora nunca venceu a premiação, mas sempre esteve presente nela.



Cantora transformou o prêmio Lo Nuestro em um baile funk (Foto: Reprodução/Instagram)

E sua presença será sempre lembrada pelas belas curvas e coreografias ousadas. A bixa pode. A musa ainda postou em seu Instagram o remix de ‘Envolver’ com Justin Quiles.