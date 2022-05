Amiga de verdade! Nego do Borel diz que Anitta o ama, e Patroa pondera: “Amar não significa apoiar”

A cantora é aquela amiga de verdade que não passa mão na cabeça

A internet virou um fuá nessa quinta-feira, (5), e só se falava em um assunto: amizade Anitta e Nego do Borel!

Tudo porque o cantor foi indagado em uma caixinha de perguntas, se ele e a Poderosa voltaram a se falar e ele fez uma revelação: mesmo com tantas polêmicas continuam amigos. “A gente nunca parou de se falar não. Última vez que vi ela, ela olhou nos meus olhos e falou que me amava. Ela é foda, eu amo ela…”, respondeu o funkeiro. Mas não é bem assim tá? Porque deu a entender que ela passou por cima de todas as polêmicas dele e aí a web caiu matando em cima da Patroa.

Nego do Borel sobre amizade com Anitta (Foto: Reprodução)

No perfil de humor, Otariano, após noticiarem, Anitta respondeu a situação. “Amar alguém não significa apoiar e concordar com todas as atitudes da pessoa. Nunca abandonei a pessoa que eu amo que é o Nego, mas nunca deixei de falar pública e pessoalmente as coisas que eu não concordo. Sempre que ele precisa eu respondo recebo na minha casa e falo com toda minha sinceridade”, comentou a cantora. A Patroa não o segue no Instagram desde janeiro do ano passado.

E ‘tá errada? Não! Porque é amizade de verdade! E isso nem todo mundo tem né? Lembrando que as polêmicas de Nego são pesadas como o relacionamento abusivo com Duda Reis e a expulsão na ‘Fazenda’ após uma suposta tentativa de abuso sexual contra a participante Dayane Mello, que até hoje nega a situação.