Anitta confirma namoro com produtor canadense, Murda Beatz

Cantora pediu presente para o namorado nos stories do Instagram

Bom dia para os apaixonados. Caros leitores, o coraçãozinho da nossa girl from Rio foi laçado e a gente teve certeza disso depois dos vídeos da gata no Instagram que mostrava um momento pra lá de apaixonante com o seu novo namoradp, Murda Beatz.

“Bom dia, é dia dos namorados hoje, é dia dos namorados no Brasil, cadê meu presente? Meu presente!”, diz Anitta se derretendo aos beijos do produtor musical.

Anitta confirmou seu namoro com o produtor canadense, Murda Beatz. Felicidades ao casal! 👏🏻😍 pic.twitter.com/RvUokjSN3F — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 12, 2022

Os dois apareceram juntos na cama nos vídeos da cantora e a internet foi a loucura com a formação do novo casal. Afinal, ninguém esperava ver a Anitta perdendo a pose de assim do nada.

“Dia dos namorados no Brasil. Não aceite menos que alguém que te trate como uma rainha todos os dias (não só quando o calo aperta e estão prestes a te perder). Namore alguém que te faça sentir a mulher mais incrível e única do mundo inteiro, que respeite quem você é e não tente mudar nada sobre isso”, completou a cantora ao refletir sobre a data no Brasil.