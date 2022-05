Oi? Como assim? Léo Picon se declara para Miley Cyrus e revela que Anitta só o usa!

O influenciador se declarou para a cantora internacional e seguidor cita Anitta para a ponte

O amor está no ar! E amor internacional, viu? É que Leo Picon, irmão de Jade, decidiu se declarar para Miley Cyrus nesta quarta-feira, (18).

O influenciador revelou que a cantora sempre foi sua paixão platônica e que agora se sente preparado para um romance internacional. “Mandei uma direct pra @MileyCyrus. Ela é minha crush platônica há muitos anos… Mas sinto que agora eu ‘tô pronto. Espero que ela goste de como eu flerto. ‘Tô pronto pra um namoro internacional”, postou Leo em seu Twitter, com um print da mensagem que é apenas um gif engraçado.

Com a repercussão do assunto, o empresário foi parar nas páginas de fofoca e não deixou isso quieto: “Eu nem imaginava… mas meu amor platônico com a Miley já está estampando as páginas de fofoca. Se tá nas páginas de fofoca é verdade! Então vai acontecer a qualquer momento. Eu só preciso esperar”, brincou.

Um seguidor, então, disse para ele pedir ajuda a Anitta, já que ela é amiga de ambos, para fazer a ponte entre eles. Léo respondeu fazendo uma revelação: “Você acha que eu não pedi no Lolla? Senti que lá era minha grande chance… F*da que a @Anitta só quer minha amizade na hora de namorar meus amigos… na hora de eu namorar as amigas dela não sirvo pra nada”. EITA!

Foda que a @Anitta só quer minha amizade na hora de namorar meus amigos… na hora de eu namorar as amigas dela não sirvo pra nada 💔💔

Mas ó: ele recebeu o apoio de Maisa nesse romance viu? Léo, estou torcendo viu? Espero noticiar o namoro e casamento de “MiPico”, como os fãs estão chamando o shipper.