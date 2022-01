Por que Jojo Todynho entrou brava em seu casamento?

Mas cê ta brava? Por que Jojo Todynho subiu ao altar com cara de poucos amigos? Entenda o que rolou no casório.

Mas cê ta brava? Por que Jojo Todynho subiu ao altar com cara de poucos amigos?

O dia do casamento é dia de felicidade, de expectativa e de estar linda leve e feliz. Mas por que Jojo Todynho entrou em seu casamento com cara de poucos amigos? Ninguém entendeu e nem eu…

O fato é que a expressão da noiva chamou atenção nas redes sociais. Muitos acharam estranho o semblante de Jojo, já que casar, é um escolha que os noivos fazem para celebrar o amor, portanto, não deixa de ser um momento feliz para guardar no livro de boas memórias.

Foto: Reprodução

Mas quem pensa que Jojo estava apenas mal humorada, se enganou… a cantora e vencedora de “A Fazenda”, explicou em seu Instagram o motivo do semblante. Todynho se casou sem a presença dos pais de consideração, ela esclareceu: “Hoje pra mim foi extremamente emocionante, eu entrei sozinha. [Sem] minha mãe do coração, Maria Helena, que faleceu na pandemia, do meu pai. Tô passando mal o dia inteiro, gente, me deu uma crise na hora. Eu pensei que eu ia desmaiar na hora de entrar, porque eu queria estar entrando com ele, mas enfim”. Logo depois a postagem foi apagada.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Jojo Todynho ainda revelou que teve crise antes de subir ao altar, justamente pelo motivo citado, mas que fez questão de lembrar de seus pais, com fotos deles em seu buquê.

Foto: Reprodução

Felicidades Jojo e Lucas, que vocês vivam felizes para sempre!