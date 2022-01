Anitta manda recado para Jade sobre Paulo André: “Te dou só mais uma semana”

A cantora está ligada no reality show e mega interessada em Paulo André

Em papo nesta madrugada, (25), em conversa com Jade Picon e Paulo André, Vyni disparou sobre o atleta: “Eu investia” e Jade com olhar matador respondeu: “Pode deixar”, deixando Paulo morto de vergonha e com um sorrisinho de apaixonado…

E quem também está de olho no bofe também e deixou um recado no perfil do Instagram Vem Me Buscar Hebe (@vemebuscarhebe), foi a cantora Anitta. No post do vídeo, ela comentou: “Olha Jade, te dou só mais uma semana. Se não pegar esse bofe, eu vou invadir essa casa e roubar para mim. Eu hein? Fica esperta, minha amiga”.

E eu acho bom Jade correr mesmo, porque quando Anittinha quer, ela pega! Aliás, ela já tinha deixado claro esse interesse, na semana passada, no Twitter.

Oi, Paulo, tá fazendo o que quando sair dessa casa??? 🤣🤣🤣🤣 — Anitta (@Anitta) January 22, 2022

Será que vai rolar Jade e PA? Scooby e o Brasil estão torcendo para isso. E ele ganhou a simpatia do cunhado, que torce para a união do quarteto Paulo, Jade, Scooby e Douglas.