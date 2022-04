EITA! “Anitta, desculpa, mas chegou tarde”: Gustavo dá fora na cantora e dispara sobre Arthur Aguiar: “vitimismo”

O eliminado não poupou palavras em seu bate papo com Rafa Kalimann

Nesta terça-feira, (19), o convidado do ‘Bate Papo BBB’ foi Gustavo, o décimo quinto eliminado do ‘BBB22’ e ele não poupou uma palavrinha sequer no papo com Rafa Kalimann, viu?

E claro que um dos assuntos a ser conversado era sobre Arthur Aguiar né? E ele, mesmo eliminado, manteve sua opinião sobre o ator: “A gente tem jeitos muito diferentes. O Arthur é muito fechado, ele leva tudo muito para o pessoal, e isso não me agradava. Confesso que tanto que aqui fora eu não vejo tendo muito contato com ele. A gente tem jeitos, vidas e gostos muito diferentes”, manteve Gustavo, que já havia comentado com Scooby que dificilmente manteria amizade com Arthur do lado de fora.

Gustavo falou sobre Arthur no jogo (Foto: Reprodução)

O ex vidraceiro continuou falando a respeito dele e disse que depois que ele foi indicado ao paredão pelos votos dos meninos, fechou a cara e quis pintar um cenário de combinação de votos. “Não considero incoerente, mas talvez o público tenha visto como uma forma de não se comprometer. Eu até falei com ele depois no quarto, depois que ele se fechou e foi pra lá, expliquei ‘você foi o último a ter risco de sair da casa’. Na cabeça dele, a gente tinha combinado de votar nele, pra assumir essa posição de vítima e excluído”, disparou. E ainda disse que a postura de vitimismo faz parte do jogo dele.

E aí quem apareceu para conversar com o moço? Laís! E mesmo vendo o vídeo que ela diz que o beijaria por estratégia — mas o brilho no olhar dele sumiu de tristeza — disse que está a esperando e queria ela no Rio de Janeiro para se encontrarem. “Eu disse que quando ele saísse eu estaria aqui. Tô te esperando viu?”, se declarou Laís. “’Tá no Rio? Vamos se encontrar hoje já”, disparou Gustavo.

O encontro virtual de Laís e Gustavo #RedeBBB

🎥Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/Y0GYZNOuNB — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) April 20, 2022

E ao ver o vídeo de Anitta dizendo que gostaria de estar no Quarto Secreto com o bacharel em Direito, ele já deixou claro: “Anitta, desculpa, mas chegou tarde! Laís chegou antes!”. Ihhhhh está apaixonado mesmo viu? Que judiação! Power Couple vem aí!