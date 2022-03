Anitta revela prévia de música com Felipe Ret

Cantora foi no seu Instagram mostrar um pedacinho de sua música com o rapper carioca Filipe Ret e o produtor Dallas

Anitta aguarda ansiosa o dia do lançamento do seu novo álbum ‘Girl From Rio’ e mais ansiosos ficamos nós com as obras primas que são servidas pela uber single from Rio. A cantora foi até sua conta no Instagram, para dar uma palhinha para os fãs que já esperam a faixa desde que se juntaram para cantar “Minha Alma”.

🚨 Vem aí! @anitta mostra prévia de parceria com Filipe Ret. pic.twitter.com/jtHIBZQmDb — Diego Cartaxo #BBB22 (@D_Cartaxo) March 11, 2022

Pelos stories podemos entender que a ideia partiu de Ret, que enviou a demo para Anitta que topou de primeira participar da música. Já achei a letra forte e cheia de empoderamento. Amei.

Anitta e Felipe Ret no Instagram (Foto: Reprodução)

Não conseguimos saber se a música vai estar no novo álbum da cantora, mas podemos perceber uma grande movimentação em torno do seu novo disco, fazendo acreditar que a música esteja presente nele.

Ansiosíssima para o lançamento dessa obra que promete abalar as estruturas da música.