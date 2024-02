Anitta faz mais pela segurança do Rio que Claudio Castro, ela parou o seu bloco para pegar os bandidos que roubavam celulares

A Anitta faaaaz tuuudooo, meus amores! A nossa diva master interrompeu o seu bloco da Poderosa para denunciar ladrões que estavam roubando os foliões na Rua Primeiro de Março, lá no centro do Rio de Janeiro neste sábado (17).

A gata tá fazendo mais pela segurança pública da nossa cidade do que o próprio governador do RJ, Claudio Castro. E no perfil oficial da PM- RJ na plataforma X (antigo Twitter), disseram que foram apreendidas 07 armas brancas e 07 objetos perfurocortantes durante as ações realizadas nos pontos de bloqueio do Bloco da Anitta realizado neste sábado no Centro do Rio.

A @PMERJ apreendeu 07 armas brancas e 07 objetos perfurocortantes durante as ações realizadas nos pontos de bloqueio do Bloco da Anitta realizado neste sábado no #Centro.#Carnaval2024 #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/zMhw4rscJr — @pmerj (@PMERJ) February 17, 2024