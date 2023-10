Anitta fala sobre lançamento de clipe de ‘Mil Veces’: “Eu estava bem nervosa”

A cantora contou que não ficou nervosa por estar gravando cenas quentes com Damiano David, mas que fica nervosa sempre que tem cenas quentes em seus clipes

Anitta conversou com a Caras Brasil depois do lançamento do seu novo clipe ‘Mil Veces’. A cantora detalhou que ficou nervosa para as cenas quentes entre ela e o italiano Damiano David, mas entregou que sempre fica nervosa e não era só pela participação especial. Para quem não sabe, Damiano é o vocalista famoso da banda Måneskin.

“Eu estava bem nervosa. Não por ser ele, mas eu fico nervosa com qualquer clipe que eu tenha que beijar, que eu tenha que fazer essas coisas”, iniciou.

Ela ainda falou sobre a história do clipe, que fala de um relacionamento conturbado. “Para mim é sempre um desafio bem pesado fazer um clipe assim. Eu fico com vergonha, por mais que pareça que não, eu fico. Mas ele disse que também estava”, entregou Anitta.