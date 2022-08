Anitta fala sobre adoção, filhos e o que mais odeia em relacionamento

Cantora revelou TU-DO como uma boa ariana

Uma boa ariana faz assim, mostra tudo e não esconde nada dos seus seguidores fiéis. Ontem (08), Anitta esteve presente no ‘PodDelas’ e não deixou de falar sobre sua vida pessoal, como seus relacionamentos e a possibilidade de ter filhos.

“Não sei, não sei, não necessariamente eu preciso engravidar para ter filhos”, declarou a musa, deixando no imaginário dos fãs uma herdeira para sua carreira musical.

Anitta ainda disse que odeia a cobrança nos relacionamentos. “Odeio que fiquem me ligando, me cobrando e me perguntando muito: ‘Ai, quando eu vou te ver? Você me ama?’ Se eu tiver com saudade eu vou falar, você quer que a pessoa fale que está com saudade só porque você perguntou. Você não vai responder não”, disse.