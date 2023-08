Anitta expõe fã que ficava cobrando para tirar fotos com ela

A Girl from Rio fez um alerta a todos ao reconhecer a pessoa responsável por cobrar as fotos tiradas com a cantora.

Minha gente, eu tô chocada com a cara de pau das pessoas! Anitta viu um homem cobrando fotos e até mesmo um meet e great com a cantora para alguns fãs. Ao ver esse homem, a diva do pop brasileiro fez questão de expor o homem com toda a plenitude e classe do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade que acontece muito nesse mundo artístico e pelo visto, Anitta sabe como lidar com isso com muita maestria. Veja aqui o vídeo completo da gata expondo o pilantra: