Anitta alcança o primeiro lugar nos Charts Globais e estampa a capa da ‘Today´s Top Hits’ no Spotify

Depois de uma força tarefa brasileira, Girl from Rio alcança o primeiro lugar do Spotify Global e estama uma das playlists mais famosas da plataforma

Muitos acreditavam que ‘Boys Don´t Cry’ seria um marco na carreira de Anitta, e como de fato foi, mas nada se compara a ‘Envolver’ a música que se tornou hit sozinha, sem nenhum feat internacional. Hoje, a cantora estampa a capa de uma das playlists mais importantes no mundo, a ‘Today’s Top Hits e alcança o primeiro lugar no Top Global no Spotify.

Anitta estampa a capa da ‘Today´s Top Hits’ no Spotify (Foto: Reprodução)

Na playlist, ‘Envolver’ está em primeiro lugar, dividindo o posto para artistas como Justin Bieber, Camila Cabello, Imagine Dragons, Lil Nas X, e muito mais. Logo, a cantora se torna a primeira cantora a alcançar tal feito.

Além disso, a gata acaba de alcançar o primeiro lugar com a mesma música no Top Global da plataforma de streaming. É o poder da gata.

Fãs e amigos da cantora comemoraram a conquista, mas a gata só quer ver o mesmo desempenho para tirar o presidente Bolsonaro do posto (risos).