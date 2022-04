“As definições de medo das eleições foram atualizadas”, dispara Anitta

Cantora se preocupa que o resultado do BBB22 possa estar relacionado com o posicionamento político dos brasileiros

Não é de hoje que a carreira de Anitta está relacionada com a política brasileira, e esse ano de eleição para o cargo de presidência a gata tem usado seu Twitter para pedir por mudança, mas o BBB tem deixado a carioca com medo. Oi?

Com Arthur Aguiar na final do reality, nossa Girl From Rio começa a ficar com medo do resultado da eleição deste ano. “Acabo de saber que saíram do BBB Lina, Gustavo e agora Scooby um atrás do outro. As definições de medo das eleições foram atualizadas”, twittou a cantora.

Interrompendo a programação da minha vida que tá mais corrida que as competições do P.A. pra comentar que: acabo de saber que saíram do BBB Lina, Gustavo e agora scooby um atrás do outro. As definições de medo das eleições foram atualizadas. 😭 — Anitta (@Anitta) April 22, 2022

E não para por aí, a patroa não entendeu o motivo da eliminação dos brothers e ainda disse que vai arrumar publi para todos eles. “Que caralhos que ele fez? Eu parei de assistir. Gente e o Gustavo meu crush saiu tb. E Lina minha campeã. Vou já correndo arrumar um publi pra geral com as minhas marcas. Que loucura”, escreveu a gata.

Há quem diga que Anitta não devia se intrometer na política, mas o que seria de um artista se não fosse uma voz de esperança para as minorias? Está mais que certa, a gata arrasa em tudo que se propõe a fazer.