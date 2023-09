Anitta é ovacionada por Taylor Swift no VMA

A cantora fez duas apresentações na premiação ontem (12) e não deixou de receber os aplausos da plateia que ficou agitada com sua performance

Anitta foi a grande estrela da noite de ontem (12) no VMA. A cantora arrasou no palco da MTV e se apresentou duas vezes, além de ser a responsável pelo after party da celebração. Anitta foi ovacionada por Taylor Swift e o público não deixou de levantar das cadeiras diante da sua apresentação eletrizante.

Ao som de muito funk, Anitta mostrou um pouco de seus novos hits, incluindo Funk Rave, Casi Casi e Used to Be. Além disso ela mostrou mais da cultura brasileira, com um body com a bandeira do Brasil mesclado de onça, estava chique.

A musa venceu na categoria de Melhor Videoclipe Latino pela canção ‘Fun Rave’. Arrasou!