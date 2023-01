Anitta e Marina Ruy Barbosa fazem as pazes

As maravilhosas foram vistas juntinhas no ensaio do Carnaval da Anitta, que aconteceu na noite de ontem (15).

A paz voltou a reinar! Após quase quatro anos afastadas, neste domingo (15), durante o ensaio do Carnaval da Anitta, a dona do hit ‘Envolver’ foi vista ‘trocando figurinhas’ com a atriz Marina Ruy Barbosa. Para quem não lembra, a relação entre as gatas foi rompida, em 2019, quando surgiram alguns boatos envolvendo o nome da atriz e do galã da Globo, José Loreto, onde a cantora foi acusada de vazar o que acontecia nos bastidores da trama “O Sétimo Guardião”. Anitta com a atriz Marina Ruy Barbosa nos bastidores do #EnsaiosDaAnitta, em São Paulo. pic.twitter.com/j77sU9FEQC — Anitta Update | Fan Account (@AnittaUpdateR) January 15, 2023 Marina Ruy Barbosa com amigos curtindo o Ensaio da Anitta em São Paulo!



Na época, Anitta falou sobre o assunto com o 'O Globo' e revelou: "Fui envolvida numa polêmica que eu não tinha nada a ver. Cheguei a desmaiar no camarim por causa de uma crise de pânico". Recentemente, a cantora também teve que se explicar após o ex-marido de Marina, o empresário Xandinho Negrão, ser convidado para um churrasco em sua casa. "Fiz um churrasco na minha casa e meus amigos convidaram amigos. Mas eu já estava duplamente bookada internacionalmente, então não procede a fofoca de que eu estou tendo affair brasileiro", contou a musa.