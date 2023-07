Anitta e Kim Kardashian se encontram na primeira fila do desfile de Dolce & Gabbana

As duas foram as convidadas de honra do estilistas que apresentou sua coleção na Semana de Alta Costura

A internet foi bombardeada pelo encontro de Anitta com Kim Kardashian e os brasileiros surtaram com o encontro das duas na Semana De Alta Costura. As empresárias se encontraram na primeira fila do desfile da Dolce & Gabbana que aconteceu em Puglia, na Itália.

Anitta estava acompanhada de Simone Susinna, que levará à web a loucura beijando os pés da cantora no after do show.

As duas socialites chegaram a bater papo sobre a vida e fotografaram juntas, isso é o que eu chamo de poder, né?