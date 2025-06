Anitta e Bibi Babydoll duelam pelo título do funk feminino mais ouvido da história; curitibana está na frente da carioca

Amores, enquanto eu tentava decidir se ia de pink ou dourado pro evento de logo mais, recebo no grupo das amigas fofoqueiras que quem está no topo agora é ela, Bibi Babydoll, a curitibana que viralizou na Ucrânia em 2023! Temos uma nova protagonista do funk no Spotify.

“São Paulo”, canção de Anitta e Weekend está em segundo lugar no Spotify como o funk mais ouvido da história por um artista feminina no Spotify. Em primeiro, está “Automotivo Bibi Fogosa”, da cantora Bibi Babydoll. São 366 milhões contra 365 milhões da carioca.

Lançado em 2023, Automotivo Bibi Fogosa teve números surpreendentes na Europa e alcançou o topo das paradas de sucesso na Ucrânia. O single, parceria com DJ Brunin XM, contou com apenas 30 reais de investimento por parte da artista.

Bibi diz que não rivaliza com Anitta e se sente feliz por ainda estar no topo sendo uma artista independente. “Ela sempre foi minha maior referência na música, então ver meus números chegando nesse patamar é surreal. Isso só mostra que todo o esforço e dedicação valem a pena. Eu gravo tudo de casa, sem investimento, e tenho o funk feminino mais ouvido do mundo. Esses e vários outros feitos foram fruto do meu trabalho e do carinho do público, que abraçou minha música de uma forma inacreditável”, diz a curitibana.

Gente, eu achei que nada ia superar o feat internacional da Anitta, hein?