Anitta diz sofrer ameaça de morte todos os dias por posicionamento político

Cantora falou sobre o medo que começou a se fazer presente em sua vida e de sua família após apoiar o candidato à presidência, Lula

Anitinha deu o ar da graça na nossa terça (25), movimentando a web com fatos bem interessantes sobre a sua carreira e a vida pessoal. A musa disse que estava sofrendo ameaças desde que declarou o seu voto ao candidato à presidência do Brasil, Lula. A informação foi dada para a revista estadunidense The Wall Street Journal Magazine.

“Metade do país quer me matar, que eu morra, me dar um soco. Minha família fica com medo, eu apenas digo a eles ‘sim, [se eles] vierem me matar, [eu] os assombrarei para sempre como um fantasma”, disse Anitta. “Minha família tem um pouco de medo. Eu fui ao Brasil nesta semana e não contei a ninguém, por causa de algumas ameaças que tenho recebido”, explicou.

Larissa ainda diz que não vai deixar de se posicionar diante dos assuntos da sociedade. “Estou muito ativa neste ano, com a chegada das eleições. Eu quero que esse país mude e não tenho medo”, afirmou. “Minha família fala assim: ‘Você tem que desacelerar’. E eu fico, tipo: ‘Não! Os indígenas estão morrendo. A floresta está sendo morta. Precisamos fazer algo. Eu tenho a voz!”, declarou.