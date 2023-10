Anitta diz que emprestou calcinha a Luisa Sonza: “Auge da intimidade”

As cantoras participaram da gravação do novo DVD do grupo de pagode Menos é Mais.

Gente, é óbvio que na minha adolescência eu e minhas amigas vivíamos emprestando roupas umas da outra, porém, calcinha? Aí já é um pouco demais, não? Antes de participar do grupo de pagode Menos é Mais, enquanto se arrumava para a gravação do DVD, a cantora Anitta revelou que emprestou uma peça de roupa um pouco inusitada para a também cantora Luisa Sonza, que também participou do projeto de pagode. “O auge da intimidade é essa, emprestar calcinha, viu Luisa Sonza. É a intimidade vindo aí. E emprestando uma calcinha branca, dá lá pra ela. É nesse quarto aqui”, revelou a cantora