Anitta dá unfollow em Felipe Neto após o youtuber cobrar um posicionamento da cantora aos ataques que seus fãs estão fazendo a ganhadora do Grammy

A cantora estava concorrendo ao prêmio ao lado da cantora Samara Joy.

Eita, acho que a amizade entre Felipe Neto e Anitta deu uma estremecida, hein? Isso porque, na noite de ontem (06), durante a estreia do seu podcast, o ‘NetoLab’, o youtuber criticou a atitude, ou melhor, a falta de atitude da cantora, que resolveu se calar enquanto os seus fãs estão fazendo diversos ataques a cantora Samara Joy, que ganhou o Grammy, no último domingo (05).

“Eu acho que a Anitta tem um defeito grande. E eu tenho vários! A Anitta tem um, eu tenho milhões. O um defeito grave dela é que ela escolhe os piores momentos para calar a boca”, afirmou Felipe.

Para exemplificar, ele então relembrou quando o mesmo foi alvo dos fãs da cantora, que lhes vaiaram, afirmando que o que eles estão fazendo desta vez é muito pior.

“Eu queria falar especialmente sobre esse tópico porque eu já fui alvo dos fãs da Anitta. Real. Eu sei que eu tenho a tendência de transformar tudo sobre mim, mas nesse caso é real. Dessa vez foi muito pior do que me vaiar… Muito pior, é invadir o perfil de uma vencedora e sair xingando e ofendendo ela nos comentários”, garantiu o amigo de Anitta.

Por fim, Felipe não deixou de dar aquela alfinetada e cobrar um posicionamento da cantora perante aos ataques que Samara Joy está sofrendo e ainda questionou se esse silêncio era proposital e pensado, por ser, de certa forma, algo positivo para ela.

“Ela não falou absolutamente nada sobre isso. Não dá para dizer que não sabe. Não é como se as pessoas não mandassem para ela. Por que não falar? Por que não educar os fãs? Será que é porque no fundo sabe que esse comportamento hostil dos fãs acaba sendo positivo pra ela?”, alfinetou o youtuber.

E ao que tudo indica a musa do Girl From Rio não gostou nada da cobrança que o amigo fez. Após as falas do youtuber viralizarem, sem dar nenhuma explicação, a cantora deu unfollow em Felipe, que após unfollow, também deixou de seguir a cantora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE