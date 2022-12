Anitta dá em cima de segurança de trio em Natal e Lexa concorda

Cantora chamou o segurança do evento de gostoso e ainda questionou quem o contratava para fazer a segurança do evento

Lexa e Anitta solteira fazem a festa de muita gente por aí, principalmente das minha fofoqueiras que precisavam dessa fase na vida das cantoras. Anitta não perdeu tempo esse final de semana e mesmo levando o seu novo affair para cima do trio, não deixou de olhar o segurança do ‘CarNatal’ e aprovar a segurança do evento. Aloca! Lexa ainda aprovou a escolha da amiga (risos).

A Anitta e a Lexa solteiras, dando em cima do segurança kkkkkkkkkk pic.twitter.com/iSMNfjOo78 — Fofoquei (@FOFOQUEl) December 11, 2022

“Segurança gostoso”, disse Anitta. Lexa ainda concordou com a amiga e disse: “Vários”.

“Quem contrata o segurança do CarNatal? O segurança é um gostoso! Eu pego esse segruança”, disse Anitta embalando o hit do Carnaval.