”Não acho que tenha que ser criado CPI do Sertanejo”, dispara Anitta

Antes da entrevista da poderosa ir ao ar no ‘Fantástico’ ela se pronunciou sobre as denúncias no mundo do sertanejo diante a Lei Rouanet

Para quem achava que Anitta ia falar sobre a polêmica envolvendo seu nome e de Zé Neto na entrevista para o ‘Fantástico’ deste domingo (05), se enganou. A poderosa, antes que a entrevista fosse ao ar, utilizou seus stories para falar sobre a polêmica com a CPI do Sertanejo diante da Lei Rouanet. Após as notícias de que teria falado sobre a “CPI do sertanejo” em sua entrevista ao “Fantástico” que vai ao ar logo mais, Anitta falou nos stories: pic.twitter.com/H6LjkApeci — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 5, 2022 “Não quero criar polêmica com esse assunto, não tenho nada contra sertanejos, não acho que tenha que ser criado CPI contra sertanejos. Acho que tem que ser criadas mais investigações contra corrupção em geral no nosso país. Estão falando muito de um trecho onde já foi oferecido, claro que já, todos nós já tivemos pessoas oferecendo propostas que não são éticas e vai de cada um, da escolha de cada pessoa. Para denunciar tem que ter prova e culhão”, disse Anitta Olha gente, Dona Larissa não quer treta com os sertanejos, porque além de ser uma ótima marketeira é importante lembrar que a gata nunca fecha portas em seu caminho, só abre. Muita mais que isso, ela caiu de paraquedas nessa história toda. Para quem não se lembra, foi Zé Neto que atacou a cantora com comentários sobre a tatuagem no tororó da funkeira. No final ela continua linda e bela e o sertanejo cheio de radiação.