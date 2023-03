Anitta coloca “regras de etiqueta” para curtir o seu aniversário: “Sempre tem um sem noção”

Cantora disse que deixa as regras nos seus stories porque esquece de mandar para todos mundo e ainda disse que tem amigos sem noção como todo mundo

Olha ela! A festa de aniversário da patroa está mais do que bombada nas redes sociais e as novas regras deram o que falar na web. Anitta disse que publicava as regras nos stories porque sempre tinha um amigo sem noção (quem não, né?). Além disso, ela disse que a lista é grande e por isso sempre esquecia de mandar para todos.

“Não tragam +1. Convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você, não seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa”, ij iniciou.

Anitta ainda pede que fotos e vídeos sejam feitos em outro momento e que ela não convidou ninguém para dar close. “Pra dar close, busque outras festas que rolam durante o ano todo”, declarou.

“Não tietar os famosos e não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar”, finalizou.