Cantora fez um compilado de tudo que estava acontecendo nas redes sociais nos últimos tempos e rebateu todos citando Mr. Catra

Ela pode estar lá nos Estados Unidos,mas jamais vai se calar diante do que acontece no Brasil. Anitta segue sendo a rainha dos injustiçados e se intitula a criadora do cancelamento junto com seus fãs. Ontem (23) a patroa surgiu nos stories para mandar um recado para todos que estão sofrendo hate na internet.

“A pessoa não pode fazer tatuagem, porque Deus não vai gostar, a pessoa não pode ser atriz, a pessoa que é apresentadora desde que nasceu e não é boa, a pessoa que dança no tik tok e tem a namorada. Gente, ninguém tá sendo feliz? Ninguém tá tomando conta da sua vida, nada pode todo mundo tá chato, tudo o povo quer reclamar, vamos arrumar alguma coisa para fazer”, iniciou Anitta.

Anitta ainda citou uma frase do Mr. Catra diante dos comentários nas redes. “Como dizia mc catra Deixem os outros, deixem o povo fazendo o que quiser, tá cutucando na sua casa? Deixem os outros. Vou dar uma dica aqui para quem fica mal com essas coisas, faz um botão assim em você e foda-se. Ou me ama ou não sabe quem eu sou”, disse.

A poderosa ainda dá uma dica valiosa que funcionou para ela. “Não fiquem tristes pelos que os outros falem de vocês apeertem o botão do foda-se. Essa é a única forma de sobreviver na internet”, aconselhou.