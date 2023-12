Angelina Jolie fala sobre separação de Brad Pitt e detona Hollywood

A atriz abriu o seu coração para o Wall Street Journal e contou detalhes sobre os seus planos futuros diante do divórcio com Brad Pitt

Eita! Angelina Jolie quebrou o silêncio e além de falar sobre o seu divórcio com Brad Pitt, ela deu detonou Hollywood, definindo o local como não saudável. Angelina ainda falou sobre sua relação com os filhos.

Ela e Brad Pitt são pais de Shiloh, Zahara, Maddox, Pax, Konox e Vivienne. “Eles são as pessoas mais próximas de mim e da minha vida, e são meus amigos íntimos. Somos sete pessoas muito diferentes, essa é a nossa força”, avaliou a atriz.

“É parte do que aconteceu depois do meu divórcio. Perdi a capacidade de viver e viajar com tanta liberdade. Vou me mudar quando puder. […] Eu cresci em um lugar bastante raso. De todos os lugares do mundo, Hollywood não é um lugar saudável. Então você busca autenticidade”.

Ela ainda fala de sua carreira e que não escolheria ser atriz hoje em dia. “Nunca considerei isso significativo ou importante”, disse. “Eu não sei atriz hoje…Quando eu estava começando, não havia tanta expectativa de ser tão público, de compartilhar tanto”.