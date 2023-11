Angélica surge com Eliana e Xuxa para gravação de programa de TV

O trio que movimentou as redes sociais e o Brasil vai aparecer novamente junto em um novo programa

Minhas fofoqueiras viraram uma foto de Eliana, Angélica e Xuxa juntas e movimentaram o nosso grupo do WhatsApp querendo saber o que estava acontecendo. Acontece que as nossas musas vão participar de um novo programa de Angélica, chamado 50 e Tanto, do GNT e Globoplay.

Angélica mostrou fotos dos bastidores das gravações e a primeira imagem mostrava o trio caminhando em um jardim durante uma gravação à noite.

O novo programa de Angélica estreia no dia 26 de novembro e traz entrevistas com várias convidadas, como Sandy, Anitta, Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira, Ivete Sangalo, Giovanna Ewbank, Preta Gil e mais. A atração é uma celebração pelo aniversário de 50 anos da apresentadora.